У Києві викрили два шахрайських call-центри

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Поліцейські провели обшук в офісах call-центрів у Солом’янському районі.

Повідомляється, що під час слідчих дій поліцейські вилучили понад 650 одиниць техніки: системні блоки, монітори, навушники, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та гроші різного номіналу та валюти.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3, 4 ст. 190 ККУ - шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки або організованою групою,

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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