У Києві викрили два шахрайських call-центри
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У столиці поліцейські викрили два шахрайських call-центри у Солом’янському районі, повідомляє поліція Києва, пише УНН.
Деталі
Поліцейські провели обшук в офісах call-центрів у Солом’янському районі.
Повідомляється, що під час слідчих дій поліцейські вилучили понад 650 одиниць техніки: системні блоки, монітори, навушники, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та гроші різного номіналу та валюти.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3, 4 ст. 190 ККУ - шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки або організованою групою,
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Представлялися працівниками банку і привласнювали гроші: поліція провела 17 обшуків у call-центрах чотирьох міст