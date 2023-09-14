В Киеве разоблачили два мошеннических call-центра

Детали

Полицейские провели обыск в офисах call-центров в Соломенском районе.

Сообщается, что во время следственных действий полицейские изъяли более 650 единиц техники: системные блоки, мониторы, наушники, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и деньги разного номинала и валюты.

Начато уголовное производство по ч. 3, 4 ст. 190 УКУ - мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники или организованной группой,

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представлялись работниками банка и присваивали деньги: полиция провела 17 обысков в call-центрах четырех городов