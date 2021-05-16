У Києві відкрили кримінал на особу, що викинула з вікна кішку з котенятами

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“Від отриманих травм кішка та троє кошенят загинули на місці. Одне кошеня вижило та знаходиться у вкрай важкому стані. Ще одне кошеня знайшли в квартирі під час проведення слідчих дій”, — повідомили у закладі.

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Наразі співробітниками поліції проводяться слідчі та розшукові заходи в межах відкритого кримінального провадження за статтею 299 Кримінального Кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Такий злочин карається ув’язненням терміном від п’яти до восьми років.

Спеціалісти КП “Київська міська лікарня ветеринарної медицини” проводять дослідження трупів загиблих тварин. Висновки експертизи будуть передані правоохоронним органам.

Наразі працівниками поліції вирішується питання про підозру особі, яка вчинила злочин.

Нагадаємо

На Житомирщині чоловіка звинувачують у розчленуванні тварин, йому загрожує до 8 років ув’язнення.