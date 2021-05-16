В Киеве открыли криминал на человека, который выбросил из окна кошку с котятами

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“От полученных травм кошка и трое котят погибли на месте. Одно котенок выжил и находится в крайне тяжелом состоянии. Еще один котенок нашли в квартире во время проведения следственных действий ”, - сообщили в учреждении.

Детали

Сейчас сотрудниками полиции проводятся следственные и розыскные мероприятия в рамках открытого уголовного производства по статье 299 Уголовного Кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Такое преступление наказывается заключением на срок от пяти до восьми лет.

Специалисты КП “Киевская городская больница ветеринарной медицины” проводят исследования трупов погибших животных. Выводы экспертизы будут переданы правоохранительным органам.

Сейчас сотрудниками полиции решается вопрос о подозрении лицу, совершившему преступление.

Напомним

На Житомирщине мужчину обвиняют в расчленении животных, ему грозит до 8 лет заключения.