На Житомирщині чоловіка звинувачують у розчленуванні тварин: йому загрожує до 8 років ув’язнення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. 26-річний чоловік Коростишівського району Житомирської області жорстоко розправився з вівчаркою та безпритульним собакою. Про це інформують у пресслужбі місцевої прокуратури, пише УНН.

Деталі

Перебуваючи на своєму подвір’ї (проживав у приватному будинку), чоловік побачив, що неподалік по вулиці бігають собаки – вівчарка, що жила в односельчанки, та ще один безпородний безпритульний пес. Тоді у зловмисника й виник умисел, як він пояснив слідству, покуштувати собачатини. Зловивши тварин, розправився з ними особливо жорстоко, застосовуючи сокиру, ножі та пилку.

Коростишівською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за фактом умисного особливо жорстокого поводження із двома собаками, що призвело до їх загибелі, скоєне місцевим 26-річним жителем (ч. 3 ст. 299 КК України).

У ході досудового розслідування свою вину визнав. Потерпілою – односельчанкою, власницею вівчарки, з метою відшкодування завданої шкоди, заявлено цивільний позов на суму 50 тис. грн.

Санкцією зазначеної статті за скоєний злочин передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо

У Києві почали штрафувати за жорстоке поводження з птахами. За даними патрульної поліції, двох чоловіків, які намагались заробити на фото із голубами та соколом, оштрафували, а птахів вилучили.

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