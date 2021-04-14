В Житомирской области мужчину обвиняют в расчленении животных: ему грозит до 8 лет заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. 26-летний мужчина Коростышевского района Житомирской области жестоко расправился с овчаркой и беспризорным собакой. Об этом информируют в пресс служба местной прокуратуры, пишет УНН.
Детали
Находясь на своем дворе (проживал в частном доме), мужчина увидел, что неподалеку на улице бегают собаки - овчарка, которая жила в односельчанки, и еще один беспородный бездомный пес. Тогда у злоумышленника и возник умысел, как он объяснил следствию, отведать собачатины. Поймав животных, расправился с ними особенно жестоко, применяя топор, ножи и пыльцы.
Коростышевской окружной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт по факту умышленного особо жестокого обращения с двумя собаками, что привело к гибели, совершенное местным 26-летним жителем (ч. 3 ст. 299 УК Украины).
В ходе досудебного расследования свою вину признал. Потерпевшей - односельчанкой, владелицей овчарки, с целью возмещения ущерба, заявлен гражданский иск на сумму 50 тыс. грн.
Санкцией указанной статьи за совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Напомним
В Киеве начали штрафовать за жестокое обращение с птицами. По данным патрульной полиции, двое мужчин, которые пытались заработать на фото с голубями и соколом, оштрафовали, а птиц изъяли.