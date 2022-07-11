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У Києві відчувається запах гару: ДСНС назвала причину

У Києві відчувається запах гару: ДСНС назвала причину

Київ • УНН

 • 136997 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Попри наявний запах гару, у Києві та області спокійно, серйозних пожеж не зафіксовано. Про це інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

Деталі

"Із самого ранку в Києві відчувається запах гару, що може викликати занепокоєння мешканців столиці. Запевняємо, що у м. Києві спокійно та серйозних пожеж не спостерігається. На півночі області у Новій Греблі Бородянської ОТГ тліють торфовища. Вітер несе запах диму у бік столиці", - повідомили у пресслужбі.

За інформацією рятувальників, показники повітря в межах норми.

"Якщо ви ще досі відчуваєте запах гару - зачиніть щільно вікна та двері, доки запах розсіється, і тільки після цього відчиняйте", - радить ДСНС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку літа в українських водоймах загинуло 175 людей, серед них 22 дитини – ДСНС

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