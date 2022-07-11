В Киеве чувствуется запах гари: ГСЧС назвала причину

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"С самого утра в Киеве ощущается запах гари, что может вызвать беспокойство жителей столицы. Уверяем, что в Киеве спокойно и серьезных пожаров не наблюдается. На севере области в Новой Гребле Бородянской ОТГ тлеют торфяники. Ветер несет запах дыма в сторону столицы", - сообщили в пресс-службе.

По информации спасателей, показатели воздуха в пределах нормы.

"Если вы до сих пор чувствуете запах гари - закройте плотно окна и двери, пока запах рассеется, и только после этого открывайте", - советует ГСЧС.

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