В Киеве чувствуется запах гари: ГСЧС назвала причину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Несмотря на имеющийся запах гари, в Киеве и области спокойно, серьезные пожары не зафиксированы. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
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"С самого утра в Киеве ощущается запах гари, что может вызвать беспокойство жителей столицы. Уверяем, что в Киеве спокойно и серьезных пожаров не наблюдается. На севере области в Новой Гребле Бородянской ОТГ тлеют торфяники. Ветер несет запах дыма в сторону столицы", - сообщили в пресс-службе.
По информации спасателей, показатели воздуха в пределах нормы.
"Если вы до сих пор чувствуете запах гари - закройте плотно окна и двери, пока запах рассеется, и только после этого открывайте", - советует ГСЧС.
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