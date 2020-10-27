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У Києві в "день тиші" та день виборів виявили понад 200 агітаційних плакатів

Київ • УНН

 • 14964 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У столиці у "день тиші" та день місцевих виборів, 24-25 жовтня, було виявлено понад 200 агітаційних плакатів. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Олексій Кулеба, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

“За 24-25 жовтня інспектори виявили понад 200 випадків наявності засобів передвиборної агітації на об’єктах благоустрою. Як правило, рекламні плакати розміщувалися на стовпах та інформаційних стендах житлових будинків. При виявленні порушень інспектори вносили приписи з вимогою негайно прибрати передвиборну агітацію з об’єктів благоустрою. Загалом за вихідні інспектори внесли 210 приписів”, — розповів Кулеба.

З його слів, балансоутримувачі миттєво реагували на виявлені інспекторами порушення та усували їх.

Повідомляється, що найбільше неприбраних агітаційних плакатів було зафіксовано в Деснянському районі — 32 випадки, найменше спостерігалося в Дарницькому, Дніпровському та Оболонському районах — по 15 випадків.

Нагадаємо, за словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка незаконна агітація, становила майже третину порушень виборчого процесу під час місцевих виборів.

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