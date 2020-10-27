В Киеве в "день тишины" и день выборов обнаружили более 200 агитационных плакатов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В столице в "день тишины" и день местных выборов, 24-25 октября, было выявлено более 200 агитационных плакатов. Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства Алексей Кулеба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"За 24-25 октября инспекторы обнаружили более 200 случаев наличия средств предвыборной агитации на объектах благоустройства. Как правило, рекламные плакаты размещались на столбах и информационных стендах жилых домов. При выявлении нарушений инспекторы вносили предписания с требованием немедленно убрать предвыборную агитацию с объектов благоустройства. Всего за выходные инспекторы внесли 210 предписаний", - рассказал Кулеба.
По его словам, балансодержатели мгновенно реагировали на выявленные инспекторами нарушения и устраняли их.
Сообщается, что больше всего неубранных агитационных плакатов было зафиксировано в Деснянском районе - 32 случая, меньше всего наблюдалось в Дарницком, Днепровском и Оболонском районах - по 15 случаев.
Напомним, по словам председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко, незаконная агитация составила почти треть нарушений избирательного процесса во время местных выборов.