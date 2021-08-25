У Києві в День Незалежності народилося понад 60 дітей

Цитата:

"У День Незалежності України, 24 серпня, народилося 64 дитини, з них 33 хлопчики та 31 дівчинка", — сказала Вишневська.

Додамо

24 серпня Україна святкувала 30-річчя Незалежності.

За даними Держстатистики, у 2020 році в Україні народилося 293 457 дітей.

Чисельність наявного населення на 1 січня 2021 року становило 41,6 млн осіб (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя).