У Києві в День Незалежності народилося понад 60 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Києві в День Незалежності України, 24 серпня, народилося понад 60 дітей, більшість з них - хлопчики. Про це журналісту УНН повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська.
Цитата:
"У День Незалежності України, 24 серпня, народилося 64 дитини, з них 33 хлопчики та 31 дівчинка", — сказала Вишневська.
Додамо
24 серпня Україна святкувала 30-річчя Незалежності.
За даними Держстатистики, у 2020 році в Україні народилося 293 457 дітей.
Чисельність наявного населення на 1 січня 2021 року становило 41,6 млн осіб (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя).