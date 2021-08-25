В Киеве в День Независимости родилось более 60 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Киеве в День Независимости Украины, 24 августа, родилось более 60 детей, большинство из них - мальчики. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
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"В День Независимости Украины, 24 августа, родилось 64 ребенка, из них 33 мальчика и 31 девочка", - сказала Вишневская.
Добавим
24 августа Украина праздновала 30-летие Независимости.
По данным Госстатистики, в 2020 году в Украине родилось 293 457 детей.
Численность населения на 1 января 2021 года составил 41,6 млн человек (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя).