У Києві "тріснула" арка Дружби народів

"Після припинення голодування Олегом Сенцовим та Володимиром Балухом тема незаконно ув’язнених громадян України одразу зникла із заголовків світової преси, з порядку денного високих зустрічей. Аби про них не забули, важливо докладати ще більше зусиль. Міжнародній спільноті та Україні не має здаватися, ніби “тепер все ок", - написала активістка.

Вона нагадала, що "вимога, з якою починав голодування Олег Сенцов залишається невиконаною – усі заручники Кремля за ґратами, процеси проти них тривають, досудове слідство у сфабрикованих справах продовжується".

"У зв’язку з триваючою війною на сході України, окупацією Криму, незаконним утримуванням українських громадян із політичних мотивів Росією, ми виступаємо із цією заявою, підписуючи її “ТРІЩИНОЮ ДРУЖБИ” на символічній пам’ятці – “Арці Дружби народів”, - зауважила активістка.

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Томак додала, що "ця дія – акт солідарності з незаконно переслідуваними громадянами України, яких Росія перетворює на зброю у своїй гібридній війні, солідарності з цивільним населенням на загарбаних Російською Федерацією територіях, жест-відповідь на розв’язану та підтримувану сусідом-імперіалістом війну на сході України".

Мета акції, за словами активістки, привернення уваги до долі громадян України, ув’язнених Росією з політичних мотивів, висловлення вимоги до всіх, від кого це залежить, докладати якомога більше зусиль для звільнення заручників Кремля.

"Зауважимо, що ми жодним чином не ставимо під сумнів культурну та історичну цінність пам’ятки "Арка Дружби народів" і відкидаємо, будь-які можливі спекуляції із цього приводу", - додала активістка.

Додамо, що "тріщина" - всього лише наліпка, яку розмістили на арці.

Нагадаємо, на території окупованого Криму та Росії утримується близько 70 незаконно затриманих та засуджених громадян України, ще більше сотні цивільних заручників та військовополонених знаходяться у підвалах на Донбасі.