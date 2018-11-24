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В Киеве "треснула" арка Дружбы народов

В Киеве "треснула" арка Дружбы народов

Киев  •  УНН

 • 63402 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Киеве активисты устроили мероприятие "Трещина дружбы" в рамках которого на арке Дружбы народов появилась временная "трещина". Акцию устроили, чтобы привлечь внимание к пленникам Кремля - ​​Олега Сенцова, Владимира Балуха и других. Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Мария Томак, передает УНН.

"После прекращения голодовки Олегом Сенцовым и Владимиром Балухом тема незаконно заключенных граждан Украины сразу исчезла из заголовков мировой прессы, с повестки дня высоких встреч. Чтобы о них не забыли, важно прилагать еще больше усилий. Международному сообществу и Украине не должно казаться, будто "теперь все ок", - написала активистка.

Она напомнила, что "требование, с которым начинал голодовку Олег Сенцов остается невыполненным - все заложники Кремля за решеткой, процессы против них продолжаются, досудебное следствие по сфабрикованным делам продолжается".

"В связи с продолжающейся войной на востоке Украины, оккупацией Крыма, незаконным содержанием украинских граждан по политическим мотивам Россией, мы выступаем с этим заявлением, подписывая его "ТРЕЩИНОЙ ДРУЖБЫ "на символической достопримечательности - "Арке Дружбы народов", - отметила активистка.

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Томак добавила, что "это действие - акт солидарности с незаконно преследуемыми гражданами Украины, которых Россия превращает в оружие в своей гибридной войны, солидарности с гражданским населением на захваченных Российской Федерацией территориях, жест-ответ на развязанную и поддерживаемую соседом империалистом войну на востоке Украины".

Цель акции, по словам активистки, привлечение внимания к судьбе граждан Украины, заключенных Россией по политическим мотивам, высказывания требования ко всем, от кого это зависит, прилагать как можно больше усилий для освобождения заложников Кремля.

"Отметим, что мы никоим образом не ставим под сомнение культурную и историческую ценность памятника "Арка Дружбы народов" и отвергаем, любые возможные спекуляции по этому поводу", - добавила активистка.

Добавим, что "трещина" - всего лишь наклейка, которую разместили на арке.

Напомним, на территории оккупированного Крыма и России содержится около 70 незаконно задержанных и осужденных граждан Украины, еще более сотни гражданских заложников и военнопленных находятся в подвалах на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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