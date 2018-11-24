В Киеве "треснула" арка Дружбы народов

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Киеве активисты устроили мероприятие "Трещина дружбы" в рамках которого на арке Дружбы народов появилась временная "трещина". Акцию устроили, чтобы привлечь внимание к пленникам Кремля - ​​Олега Сенцова, Владимира Балуха и других. Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Мария Томак, передает УНН.