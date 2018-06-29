У Москві навпроти Кремля повісили плакат на підтримку Сенцова

"Повісили плакат Sentsov навпроти Кремля!", - повідомила Каляміна.

Нагадаємо, черговий виправній колонії, де міститься український політв'язень Олег Сенцов, прийняв заяву від українського омбудсмена Людмили Денісової.

Як повідомляв УНН, Денісову не допускають до Олега Сенцова. Посольство України в РФ направило ноту Міністерству закордонних справ РФ, в якому висловило рішучий протест недопуску омбудсмена до відвідування Олега Сенцова.