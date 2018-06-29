В Москве напротив Кремля повесили плакат в поддержку Сенцова

"Повесили плакат Sentsov напротив Кремля!", - сообщила Калямина.

Напомним, дежурный исправительной колонии, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, принял заявление от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Как сообщал УНН, Денисову не допускают к Олегу Сенцову. Посольство Украины в РФ направило ноту Министерству иностранных дел РФ, в котором выразило решительный протест недопуска омбудсмена к посещению Олега Сенцова.