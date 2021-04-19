У Києві тиждень почався із заторів: де ускладнено рух

Деталі

Рух ускладнений на всіх мостах в бік центра - стоять міст Метро, міст Патона, Дарницький і Південний, а також Північний мости.

На правому березі Києва затори утворилися на проспекті Академіка Палладіна, на Великій Окружній, стоїть весь проспект Перемоги, частина вулиць Сергія Колоса, Михайла Максимовича, також Голосіївськй проспект і вулиця Васильківська.

Затори утворились і на лівому березі – стоїть проспект Миколи Бажана в бік центра столиці, також невеличкі затори на вулицях Драгоманова, Анни Ахматової. Великі затори на Дарницькому шосе та проспекті Григоренка.

Доповнення

У Києві 5 квітня був введений жорсткий локдаун. Проїзд у громадському транспорті, у тому числі у метро, лише за спецперепустками.

Це відразу спричинило транспортний колапс. Люди, які не отримали свої спецперепустки, не могли дістатися на роботу чи додому. Така ситуація викликала значний попит на послуги таксі та зростання цін на поїздки. Відразу ж у перший день локдауну в столиці зріс попит на оренду велосипедів.