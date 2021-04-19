В Киеве неделя началась с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. По состоянию на 8:15 понедельника, 19 апреля, стоят в пробках в Киеве ряд улиц, в частности, Набережное шоссе и проспект Победы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Движение затруднено на всех мостах в сторону центра - стоят мост Метро, мост Патона, Дарницкий и Южный, а также Северный мосты.
На правом берегу Киева пробки образовались на проспекте Академика Палладина, на Большой Окружной, стоит весь проспект Победы, часть улиц Сергея Колоса, Михаила Максимовича, также Голосеевский проспект и улица Васильковская.
Пробки образовались и на левом берегу - стоит проспект Николая Бажана в сторону центра столицы, также небольшие пробки на улицах Драгоманова, Анны Ахматовой. Большие пробки на Дарницком шоссе и проспекте Григоренко.
Дополнение
В Киеве 5 апреля был введен жесткий локдаун. Проезд в общественном транспорте, в том числе в метро, только по спецпропускам.
Это сразу вызвало транспортный коллапс. Люди, которые не получили свои спецпропуска, не могли добраться на работу или домой. Такая ситуация вызвала значительный спрос на услуги такси и рост цен на поездки. Сразу же в первый день локдауна в столице вырос спрос на аренду велосипедов.