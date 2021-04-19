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В Киеве неделя началась с пробок: где затруднено движение

В Киеве неделя началась с пробок: где затруднено движение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. По состоянию на 8:15 понедельника, 19 апреля, стоят в пробках в Киеве ряд улиц, в частности, Набережное шоссе и проспект Победы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Движение затруднено на всех мостах в сторону центра - стоят мост Метро, мост Патона, Дарницкий и Южный, а также Северный мосты.

На правом берегу Киева пробки образовались на проспекте Академика Палладина, на Большой Окружной, стоит весь проспект Победы, часть улиц Сергея Колоса, Михаила Максимовича, также Голосеевский проспект и улица Васильковская.

Пробки образовались и на левом берегу - стоит проспект Николая Бажана в сторону центра столицы, также небольшие пробки на улицах Драгоманова, Анны Ахматовой. Большие пробки на Дарницком шоссе и проспекте Григоренко.

Дополнение

В Киеве 5 апреля был введен жесткий локдаун. Проезд в общественном транспорте, в том числе в метро, только по спецпропускам.

Это сразу вызвало транспортный коллапс. Люди, которые не получили свои спецпропуска, не могли добраться на работу или домой. Такая ситуация вызвала значительный спрос на услуги такси и рост цен на поездки. Сразу же в первый день локдауна в столице вырос спрос на аренду велосипедов.

Украинские Национальные Новости

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