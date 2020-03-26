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У Києві судитимуть прикордонника, який збив 12-річну дитину

У Києві судитимуть прикордонника, який збив 12-річну дитину

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У Києві судитимуть офіцера-прикордонника, який збив 12-річну дитину, що перетинав проїзну частину в межах нерегульованого пішохідного переходу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

“Військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України скерувала до суду обвинувальний акт відносно офіцера Державної прикордонної служби України”, — сказано у повідомленні.

Встановлено, що лейтенант Державної прикордонної служби України скоїв в місті Києві наїзд на малолітнього пішохода, який перетинав проїзну частину в межах нерегульованого пішохідного переходу. Унаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди дванадцятирічна дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Санкція за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, прикордонники постануть перед судом за хабарі для контрабанди тютюну.

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