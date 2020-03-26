В Киеве будут судить пограничника, который сбил 12-летнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киеве будут судить офицера-пограничника, который сбил 12-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
“Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины направила в суд обвинительный акт в отношении офицера Государственной пограничной службы Украины”, — сказано в сообщении.
Установлено, что лейтенант Государственной пограничной службы Украины совершил в Киеве наезд на малолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. В результате данного дорожно-транспортного происшествия двенадцатилетний ребенок получил тяжелые телесные повреждения.
Санкция по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, пограничники предстанут перед судом за взятки для контрабанды табака.