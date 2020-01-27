У Києві судитимуть полковника ЗСУ, який підозрюється у заволодінні 4 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Києві судитимуть полковника ЗСУ, який підозрюється у заволодінні 4 млн гривень державних коштів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратура Центрального регіону України.
“Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайських дій полковника ЗСУ. В ході досудового розслідування встановлено, що колишній начальник одного з військових представництв Міністерства оборони України у період з 2009 по 2017 рік незаконно заволодів грошовими коштами ДП „Антонов“ у сумі понад 4 мільйони грн”, — сказано у повідомленні.
Під час досудового розслідування військовою прокуратурою гарнізону заявлено цивільний позов з метою відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.
Нагадаємо, НАБУ та САП проводять обшуки у справі розтрати у Міноборони.
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