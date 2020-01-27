В Киеве будут судить полковника ВСУ, который подозревается в завладении 4 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Киеве будут судить полковника ВСУ, который подозревается в завладении 4 млн гривен государственных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
“Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту мошеннических действий полковника ВСУ. В ходе досудебного расследования установлено, что бывший начальник одного из военных представительств Министерства обороны Украины в период с 2009 по 2017 незаконно завладел денежными средствами ГП „Антонов“ в сумме более 4 миллионов гривен”, — сказано в сообщении.
Во время досудебного расследования военной прокуратурой гарнизона заявлен гражданский иск с целью возмещения материального ущерба, причиненного уголовных преступлений.
Напомним, НАБУ и САП проводят обыски по делу растраты в Минобороны.
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