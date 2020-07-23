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У Києві судитимуть ексспівробітників СБУ через побиття активіста ГО “Автомайдан”

У Києві судитимуть ексспівробітників СБУ через побиття активіста ГО “Автомайдан”

Київ • УНН

 • 13021 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. У Києві судитимуть двох колишніх співробітників СБУ, які у 2015 році побили активіста ГО “Автомайдан”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР. 

“Скеровано до суду обвинувальний акт відносно генерал-лейтенанта запасу Служби безпеки України та полковника запасу Служби безпеки України, які обвинувачуються у хуліганстві”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що слідством встановлено, що 12 червня 2015 року між експрацівниками СБУ виник конфлікт з активістом ГО “Автомайдан” під час руху на автомобілі Volkswagen Touareg по вул. Лаврській у місті Києві. Внаслідок конфлікту вони побили активіста.

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Нагадаємо, на Одещині службовця регіональної філії “Укрзалізниці” судитимуть через нестачу колій на понад півмільйона гривень.

Українські Національні Новини

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