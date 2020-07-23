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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101446 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 110647 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115519 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 147997 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115735 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 139996 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103904 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102787 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105057 просмотра

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В Киеве будут судить экс-сотрудников СБУ за избиение активиста ОО "Автомайдан"

В Киеве будут судить экс-сотрудников СБУ за избиение активиста ОО "Автомайдан"

Киев  •  УНН

 • 13020 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В Киеве будут судить двух бывших сотрудников СБУ, которые в 2015 году избили активиста ОО “Автомайдан”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

“Направлено в суд обвинительный акт в отношении генерал-лейтенанта запаса Службы безопасности Украины и полковника запаса Службы безопасности Украины, которые обвиняются в хулиганстве”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствием установлено, что 12 июня 2015 года между экс-сотрудниками СБУ возник конфликт с активистом ОО “Автомайдан” во время движения на автомобиле Volkswagen Touareg по ул. Лаврской в Киеве. В результате конфликта они избили активиста.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Напомним, в Одесской служащего регионального филиала “Укрзализныци” будут судить за недостаток путей на более полмиллиона гривен.

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