В Киеве будут судить экс-сотрудников СБУ за избиение активиста ОО "Автомайдан"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Киеве будут судить двух бывших сотрудников СБУ, которые в 2015 году избили активиста ОО “Автомайдан”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
“Направлено в суд обвинительный акт в отношении генерал-лейтенанта запаса Службы безопасности Украины и полковника запаса Службы безопасности Украины, которые обвиняются в хулиганстве”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что следствием установлено, что 12 июня 2015 года между экс-сотрудниками СБУ возник конфликт с активистом ОО “Автомайдан” во время движения на автомобиле Volkswagen Touareg по ул. Лаврской в Киеве. В результате конфликта они избили активиста.
В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.
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