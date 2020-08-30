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У Києві судитимуть чоловіка, який силоміць відбирав гроші у матері на алкоголь

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Погрожуючи фізичною розправою, чоловік відбирав у 61-річної родички зарплату та витрачав її на алкогольні напої. За вчинення протиправних дій у родині киянину загрожує до двох років ув’язнення. Про це УНН повідомили у відділі комунікції ГУНП у місті КИєві.

У Києві судитимуть чоловіка, який силоміць відбирав гроші у матері на алкоголь

"Протягом останніх двох років до Солом’янського управління поліції від місцевої жительки систематично надходили повідомлення про конфлікти з сином. На адресу мешкання родини на бульварі Вацлава Гавела неодноразово виїжджала мобільна група з реагування на факти домашнього насильства та документувала правопорушення", - повідомили в поліції. 

У ході відпрацювання отриманої інформації правоохоронці з’ясували, що 41-річний киянин, погрожуючи фізичним насиллям, постійно відбирає у матері заробітну плату та витрачає її на алкогольні напої. Також під час конфліктів чоловік не лише словесно ображав, а й декілька разів ударив родичку. Дільничні офіцери поліції щоразу відвідували родину та проводили із дебоширом роз’яснювальну роботу щодо недопущення протиправних дій відносно близьких та рідних.

У результаті працівники поліції склали на кривдника 82 протоколи за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли 22 термінових заборонних приписи.

"Оскільки чоловік продовжував систематично вчиняти домашнє насилля дільничні офіцери поліції зібрали матеріали, на підставі яких слідчі Солом’янського управління поліції розпочали досудове розслідування кримінальних проваджень за ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Наразі матеріали з обвинувальними актами по двох кримінальних провадженнях направлені до районного суду для прийняття рішення щодо притягнення дебошира до відповідальності", - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, чоловіка, який побив матір та залишив її помирати, засудили до 4,5 років в’язниці

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