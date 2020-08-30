В Киеве будут судить мужчину, который силой отбирал деньги у матери на алкоголь

"В течение последних двух лет в Соломенское управление полиции от местной жительницы систематически поступали сообщения о конфликтах с сыном. По адресу проживания семьи на бульваре Вацлава Гавела неоднократно выезжала мобильная группа по реагированию на факты домашнего насилия и документировала правонарушения", - сообщили в полиции.

В ходе отработки полученной информации правоохранители выяснили, что 41-летний киевлянин, угрожая физическим насилием, постоянно отбирает у матери заработную плату и тратит ее на алкогольные напитки. Также во время конфликтов мужчина не только словесно оскорблял, но и несколько раз ударил родственницу. Участковые офицеры полиции каждый раз посещали семью и проводили с дебоширом разъяснительную работу по недопущению противоправных действий в отношении близких и родных.

В результате сотрудники полиции составили на обидчика 82 протокола по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесли 22 срочных запретительных предписания.

"Поскольку мужчина продолжал систематически совершать домашнее насилие участковые офицеры полиции собрали материалы, на основании которых следователи Соломенского управления полиции начали досудебное расследование уголовных производств по ст. 126-1 (Домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы с обвинительными актами по двум уголовным производствам направлены в районный суд для принятия решения о привлечении дебошира к ответственности", - отметили правоохранители.

Напомним, мужчину, который избил мать и оставил ее умирать, приговорили к 4,5 годам тюрьмы