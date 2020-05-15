У Києві суд арештував чоловіка, який стріляв по автомобілю

Зазначається, що зловмисник неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців, зокрема двічі – за хуліганські дії відносно інших учасників дорожнього руху. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

"За погодженням прокуратури міста Києва, столичні слідчі оголосили затриманому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 168 тисяч гривень. Підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі, йому загрожує до семи років позбавлення волі", - сказано у повідомленні.

Так, у квітні цього року до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що під час дорожнього руху невідомий вистрелив у вікно автомобіля. Для документування події виїхала слідчо-оперативна група.

На місці правоохоронці з’ясували, що правопорушнику здалося, що нібито його автівку "підрізала" інша машина, яку він наздогнав та вистрелив у вікно. Водій не постраждав, але за отриманим орієнтуванням із маркою та державними знаками автомобіля, поліцейські встановили напрямок руху та на проспекті Соборності зупинили зловмисника.

У ході огляду автівки експерти виявили кілька одиниць різних видів зброї, які відправили на проведення експертного дослідження. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тоді суд обрав йому запобіжний захід - домашній арешт.

Затриманим виявився житель Дарницького району, 1981 року народження, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за хуліганські дії. У тому числі за вчинення конфліктної ситуації на дорозі у травні 2019 року. Тоді він теж вистрелив в автомобіль, у результаті чого водій отримав тілесні ушкодження. За цим фактом триває досудове розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали чоловіка, який з вікна стріляв у перехожих та поранив жінку, йому оголосили підозру.