В Киеве суд арестовал стрелявшего по автомобилю

Отмечается, что злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, в том числе дважды - за хулиганские действия в отношении других участников дорожного движения. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

"По согласованию прокуратуры города Киева, столичные следователи объявили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 168 тысяч гривен. Подозреваемый находится в следственном изоляторе, ему грозит до семи лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

Так, в апреле этого года в Днепровское управление полиции поступило сообщение о том, что во время дорожного движения неизвестный выстрелил в окно автомобиля. Для документирования происшествия выехала следственно-оперативная группа.

На месте правоохранители выяснили, что правонарушителю показалось, что якобы его автомобиль "подрезала" другая машина, которую он догнал и выстрелил в окно. Водитель не пострадал, но по полученным ориентированиям с маркой и государственными знаками автомобиля, полицейские установили направление движения и на проспекте Соборности остановили злоумышленника.

В ходе осмотра автомобиля эксперты обнаружили несколько единиц различных видов оружия, которые отправили на проведение экспертного исследования. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Тогда суд избрал ему меру пресечения - домашний арест.

Задержанным оказался житель Дарницкого района, 1981 года рождения, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за хулиганские действия. В том числе за совершение конфликтной ситуации на дороге в мае 2019 года. Тогда он тоже выстрелил в автомобиль, в результате чего водитель получил телесные повреждения. По данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, столичные правоохранители задержали мужчину, который из окна стрелял в прохожих и ранил женщину, ему объявили подозрение.