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У Києві створять Дитячий кардіологічний центр - КМДА

Київ • УНН

 • 13762 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Києві створять комунальне некомерційне підприємство "Київський міський дитячий кардіологічний центр", таке рішення підтримали 76 депутатів Київради. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

У Києві створять Дитячий кардіологічний центр - КМДА

"Депутати Київради підтримали створення у столиці комунального некомерційного підприємства "Київський міський дитячий кардіологічний центр". За відповідний проект рішення проголосували 76 депутатів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що необхідність створення такого закладу у місті виникла давно. Наразі у Києві відсутній відповідний профільний заклад, тож лікувати маленьких киян можна у закладах охорони здоров’я державної форми власності на загальних засадах. Це часто призводить до неможливості своєчасно отримати профільну медичну допомогу.

Так, основний заклад, де можна отримати спеціалізовану високофахову медичну допомогу – державна установа "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України". Загалом, близько 15% пацієнтів Центру складають кияни, і впродовж останніх років спостерігається щорічне збільшення обсягів надання медичної допомоги.

Тут консультують новонароджених, дітей дошкільного та шкільного віку з вродженими та набутими вадами серця та проводять кардіохірургічні операції у разі необхідності.

Окрім того, вагітним жінкам проводять діагностичні ультразвукові обстеження плоду з підозрою на вроджену ваду серця.

Нагадаємо, Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” провела другу неродинну трансплантацію кісткового мозку.

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