В Охматдиті провели неродинну трансплантацію кісткового мозку

“На минулому тижні в лікарні "Охматдит“ провели другу неродинну трансплантацію кісткового мозку. Мова йде про трансплантацію, яку було проведено хлопцю Леоніду. Він отримав свій кістковий мозок... від донора із Німеччини... Всі витрати лікарні вперше було оплачено коштами МОЗ за рахунок коштів з держбюджету... На наступному тижні в "Охматдиті“ планують дві трансплантації — аутологічна й від частково сумісного родинного донора”, - розповів Іващенко.

За його словами, наприкінці місяця планується третя неродинна трансплантація, кістковий мозок буде поставлено з-за кордону.

Окрім того, він розповів, що МОЗ розробило проект розпорядження уряду про створення українського центру трансплант-координації.

Нагадаємо, у МОЗ анонсували розширення списку лікарень, які робитимуть трансплантації в Україні.



