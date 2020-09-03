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В Охматдете провели неродственную трансплантацию костного мозга

Киев • УНН

 • 15182 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Национальная детская специализированная больница "Охматдет" провела вторую неродственную трансплантацию костного мозга. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

В Охматдете провели неродственную трансплантацию костного мозга

"На прошлой неделе в больнице "Охматдет" провели вторую неродственную трансплантацию костного мозга. Речь идет о трансплантации, проведенной парню Леониду. Он получил свой костный мозг... от донора из Германии... Все расходы больницы впервые было оплачено средствами Минздрава за счет средств госбюджета... На следующей неделе в "Охматдете" планируют две трансплантации - аутологическая и от частично совместимого родственного донора", - рассказал Иващенко.

По его словам, в конце месяца планируется третья неродственная трансплантация, костный мозг будет поставлен из-за рубежа.
Кроме того, он рассказал, что Минздрав разработал проект распоряжения правительства о создании украинского центра трансплант-координации.

Напомним, в Минздраве анонсировали расширение списка больниц, которые будут делать трансплантации в Украине.

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