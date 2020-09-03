В Охматдете провели неродственную трансплантацию костного мозга
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Национальная детская специализированная больница "Охматдет" провела вторую неродственную трансплантацию костного мозга. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе в больнице "Охматдет" провели вторую неродственную трансплантацию костного мозга. Речь идет о трансплантации, проведенной парню Леониду. Он получил свой костный мозг... от донора из Германии... Все расходы больницы впервые было оплачено средствами Минздрава за счет средств госбюджета... На следующей неделе в "Охматдете" планируют две трансплантации - аутологическая и от частично совместимого родственного донора", - рассказал Иващенко.
По его словам, в конце месяца планируется третья неродственная трансплантация, костный мозг будет поставлен из-за рубежа.
Кроме того, он рассказал, что Минздрав разработал проект распоряжения правительства о создании украинского центра трансплант-координации.
Напомним, в Минздраве анонсировали расширение списка больниц, которые будут делать трансплантации в Украине.