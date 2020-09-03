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В Киеве создадут Детский кардиологический центр - КГГА

Киев • УНН

 • 13762 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Киеве создадут коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской детский кардиологический центр", такое решение поддержали 76 депутатов Киевсовета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В Киеве создадут Детский кардиологический центр - КГГА

"Депутаты Киевсовета поддержали создание в столице коммунального некоммерческого предприятия "Киевский городской детский кардиологический центр". За соответствующий проект решения проголосовали 76 депутатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимость создания такого заведения в городе возникла давно. Сейчас в Киеве отсутствует соответствующее профильное заведение, поэтому лечить маленьких киевлян можно в учреждениях здравоохранения государственной формы собственности на общих основаниях. Это часто приводит к невозможности своевременно получить профильную медицинскую помощь.

Так, основное заведение, где можно получить специализированную высокопрофессиональную медицинскую помощь - государственное учреждение "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины". В общем, около 15% пациентов Центра составляют киевляне, и на протяжении последних лет наблюдается ежегодное увеличение объемов оказания медицинской помощи.

Здесь консультируют новорожденных, детей дошкольного и школьного возраста с врожденными и приобретенными пороками сердца и проводят кардиохирургические операции в случае необходимости.

Кроме того, беременным женщинам проводят диагностические ультразвуковые обследования плода с подозрением на врожденный порок сердца.

Напомним, Национальная детская специализированная больница "Охматдет" провела вторую несемейную трансплантацию костного мозга.

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