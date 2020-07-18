У Києві стріляли у таксиста: зловмисника затримали

“Порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням зброї. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, вона вилучає зброю, з якої було здійснено постріли, кількість я поки що не можу сказати. Потерпілий знаходиться в лікарні, він живий, але діагноз поки що невідомий”, — повідомили в поліції.

У поліції підтвердили, що подія сталася на вул. Вишгородській. Пасажир таксі мав при собі зброю і, вийшовши з авто, почав стріляти у водія, в результаті чого той отримав травми. На місці події продовжує працювати слідча група.

Нагадаємо, у Львівській області під час конфлікту місцевий мешканець вистрелив жінці у стегно з револьвера Флобера.