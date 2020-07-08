На Львівщині під час сварки чоловік вистрелив у дружину

За інформацією видання, 8 липня, близько опівночі у Яворівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району місцевий мешканець стріляв у свою дружину.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. На місці події правоохоронці встановили, що між 42-річним місцевим мешканцем та його 39-річною дружиною виник конфлікт, під час якого чоловік вистрелив жінці у стегно з револьвера Флобера, спричинивши їй тілесне ушкодження. Поранену оглянули медики - від госпіталізації вона відмовилась.

За фактом слідчі територіального відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Правоохоронці вилучили револьвер та скерували його на експертне дослідження. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Житомирщині молодик пішов стрілятись в поле через сварку з дівчиною.