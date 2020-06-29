На Житомирщині молодик пішов стрілятись в поле через сварку з дівчиною

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. У понеділок місцевого жителя виявили з вогнепальним пораненням голови неподалік села Озадівки. Попередньо, хлопець після сварки з дівчиною намагався покінчити життя самогубством, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Попередньо, близько 1:20 20-річний житель села Озадівки, посварившись з дівчиною, взяв гладкоствольну мисливську рушницю, що залишилась йому від діда, та пішов у поле, де здійснив постріл собі в обличчя. Хлопця з вогнепальним пораненням було ушпиталено до реанімаційного відділення Бердичівської міськлікарні", - повідомили в поліції.

Правоохоронці зазначили, що вилучили з місця події зброю та інші речові докази, опитали місцевих жителів.

Нині триває подальше з’ясування всіх причин та обставин.

Як повідомляв УНН, у Харкові чоловік тиждень приховував факт смерті батьків та намагався вкоротити собі віку.

Українські Національні Новини

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