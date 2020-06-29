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У Харкові чоловік тиждень приховував факт смерті батьків та намагався вкоротити собі віку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Правоохоронці встановлюють обставини загибелі подружжя пенсіонерів у Харкові. Їхній син тиждень приховував факт смерті батьків та намагався покінчити життя самогубством, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Так, повідомляється що ввечері 28 червня до поліції надійшло звернення від чоловіка, який стверджував, що до нього зайшов сусід та повідомив, що його батьки померли тиждень тому і їх тіла досі знаходяться у квартирі. Чоловік також заявив, що має намір покінчити життя самогубством.

"На місце події прибули працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група Слобідського відділу поліції. Поліцейські виявили у квартирі 56-річного чоловіка, який порізав собі руки. Йому було викликано швидку медичну допомогу. Медики констатували у потерпілого отруєння хімічною речовиною, опік гортані та стравоходу. Чоловік пояснив, що випив фарбу та настойку валеріани. На даний час його госпіталізовано до лікарні. За словами 56-річного чоловіка, його батьки померли 18 червня. Син присипав тіла сіллю, щоб не було запаху", - повідомили в поліції.

Зазначається, що при огляді місця події поліцейські виявили два тіла 83-річного чоловіка та 82-річної жінки.

Наразі вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини встановлюються.

Як повідомляв УНН, у суботу з вікна будинку у Харкові випала п'ятирічна дівчинка.

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