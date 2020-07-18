В Киеве стреляли в таксиста: злоумышленник задержан
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В столице на улице Вышгородской пассажир такси стрелял в водителя, в результате чего тот получил травму и находится в больнице. Полиция открыла уголовное производство, на месте работают следователи. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Подольского района города Киева.
"Нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, она изымает оружие, из которого были осуществлены выстрелы, количество я пока не могу сказать. Пострадавший находится в больнице, он жив, но диагноз пока неизвестен", - сообщили в полиции.
В полиции подтвердили, что инйидент произошел на ул. Вышгородской. Пассажир такси имел при себе оружие и, выйдя из авто, начал стрелять в водителя, в результате чего тот получил травмы. На месте происшествия продолжает работать следственная группа.
Напомним, во Львовской области во время конфликта местный житель выстрелил женщине в бедро из револьвера Флобера.