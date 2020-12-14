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У Києві сталася пожежа на "Електронмаші"

У Києві сталася пожежа на "Електронмаші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. На території підприємства "Електронмаш" сталася пожежа: у підвалі - загорілося сміття. Про це у коментарі УНН повідомила начальниця відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю ГУ ДСНС Київської області Вікторія Рубан.

"Пожежа була на території підприємства "Електронмаш". У підвальному приміщенні виникло загоряння сміття на площі 50 м кв. На даний момент загоряння вже ліквідовано", - повідомила Рубан.

За її словами, постраждалих внаслідок пожежі немає.

Нагадаємо, на Зміївській ТЕС сталася пожежа: ліквідація тривала майже усю ніч.

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