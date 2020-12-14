У Києві сталася пожежа на "Електронмаші"

"Пожежа була на території підприємства "Електронмаш". У підвальному приміщенні виникло загоряння сміття на площі 50 м кв. На даний момент загоряння вже ліквідовано", - повідомила Рубан.

За її словами, постраждалих внаслідок пожежі немає.

Нагадаємо, на Зміївській ТЕС сталася пожежа: ліквідація тривала майже усю ніч.