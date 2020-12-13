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На Зміївській ТЕС сталася пожежа: ліквідація тривала майже усю ніч

На Зміївській ТЕС сталася пожежа: ліквідація тривала майже усю ніч

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Харківській області у ніч на 13 грудня сталася пожежа на Зміївській ТЕС ПАТ “Центренерго”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

“13 грудня о 1:04 на номер „101“ надійшло повідомлення про пожежу яка виникла за адресою: Харківська область, Зміївський р-н, села Слобожанське, вулиці Балаклійське шосе, 2, Зміївська ТЕС, енергоблок № 9, корпус Б”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що по прибуттю було встановлено, що горіла набивка двох регенеративних повітряних підігрівачів та відбулося підвищення температури в 4-ох бункерах золи. Площа пожежі складала 50 кв. м.

“О 3:45 вогонь вдалось узяти під контроль та локалізувати. Повна ліквідація пожежі відбулась о 08:36. Постраждалих немає”, — зазначається в повідомленні.

Наголошується, що причина виникнення займання, обставини і збитки, нанесені вогнем, встановлюються.

Так, до гасіння було залучено 60 чол. особового складу та 16 одиниць техніки.

Нагадаємо, на Тернопільщині під час пожежі на території підприємства вогнем було знищено перекриття на площі 700 кв. м, тонна дизельного палива, автомобіль ВАЗ, 2 трактори та 5 верстатів.

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