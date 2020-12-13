На Змиевской ТЭС произошел пожар: ликвидация продолжалась почти всю ночь
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Харьковской области в ночь на 13 декабря произошел пожар на Змиевской ТЭС ПАО “Центрэнерго”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“13 декабря в 1:04 на номер „101“ поступило сообщение о пожаре возникшем по адресу: Харьковская область, Змиевской р-н, село Слобожанское, улицы Балаклейское шоссе, 2, Змиевская ТЭС, энергоблок № 9, корпус Б”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что по прибытию было установлено, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составляла 50 кв. м.
“В 3:45 огонь удалось взять под контроль и локализовать. Повна ликвидация пожара состоялась в 8:36. Пострадавших нет”, — отмечается в сообщении.
Отмечается, что причина возникновения возгорания, обстоятельства и убытки, нанесенные огнем, устанавливаются.
Так, к тушению были привлечены 60 человек. личного состава и 16 единиц техники.
Напомним, в Тернопольской области во время пожара на территории предприятия огнем было уничтожено перекрытие на площади 700 кв. м, тонна дизельного топлива, автомобиль ВАЗ, 2 трактора и 5 станков.