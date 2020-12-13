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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 68052 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 90386 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 114066 просмотра

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3 марта, 11:09 • 149266 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 198017 просмотра

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На Змиевской ТЭС произошел пожар: ликвидация продолжалась почти всю ночь

Киев  •  УНН

 • 15199 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Харьковской области в ночь на 13 декабря произошел пожар на Змиевской ТЭС ПАО “Центрэнерго”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

“13 декабря в 1:04 на номер „101“ поступило сообщение о пожаре возникшем по адресу: Харьковская область, Змиевской р-н, село Слобожанское, улицы Балаклейское шоссе, 2, Змиевская ТЭС, энергоблок № 9, корпус Б”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что по прибытию было установлено, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составляла 50 кв. м.

“В 3:45 огонь удалось взять под контроль и локализовать. Повна ликвидация пожара состоялась в 8:36. Пострадавших нет”, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что причина возникновения возгорания, обстоятельства и убытки, нанесенные огнем, устанавливаются.

Так, к тушению были привлечены 60 человек. личного состава и 16 единиц техники.

Напомним, в Тернопольской области во время пожара на территории предприятия огнем было уничтожено перекрытие на площади 700 кв. м, тонна дизельного топлива, автомобиль ВАЗ, 2 трактора и 5 станков.

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