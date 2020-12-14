В Киеве произошел пожар на "Электронмаше"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. На территории предприятия "Электронмаш" произошел пожар: в подвале - загорелся мусор. Об этом в комментарии УНН сообщила начальница отдела связей со средствами массовой информации и работы с общественностью ГУ ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.
"Пожар был на территории предприятия "Электронмаш". В подвальном помещении произошло возгорание мусора на площади 50 м кв. На данный момент возгорание уже ликвидировано", - сообщила Рубан.
По ее словам, пострадавших в результате пожара нет.
Напомним, в Змиевской ТЭС произошел пожар: ликвидация продолжалась почти всю ночь.