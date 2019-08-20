У Києві скасували відкриття парку у Пуща-Водиці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Анонсоване раніше відкриття парку "Пуща-Водиця" після капітального ремонту скасували, передає УНН із посиланням на оголошення, розміщене на сайті КМДА.
"Відкриття після капітального ремонту парку "Пуща-Водиця", яке було заплановано на 21 серпня 11:00, скасовано", - йдеться в повідомленні.
Додамо, що, за даними КО "Київзеленбуд", реконструкція парку культури та відпочинку почалася у 2016 році.
Нагадаємо, у дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку "Пуща-Водиця" у Києві отруїлися троє дітей та двоє дорослих.