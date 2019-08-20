В Киеве отменили открытие парка в Пуща-Водице
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Анонсированное ранее открытие парка "Пуща-Водица" после капитального ремонта отменили, передает УНН со ссылкой на объявление, размещенное на сайте КГГА.
"Открытие после капитального ремонта парка "Пуща-Водица", которое было запланировано на 21 августа 11:00, отменено", - говорится в сообщении.
Добавим, что, по данным КО "Киевзеленстрой", реконструкция парка культуры и отдыха началась в 2016 году.
Напомним, в детском загородном учреждении оздоровления и отдыха "Пуща-Водица" в Киеве отравились трое детей и двое взрослых.