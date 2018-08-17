У дитячому таборі "Пуща-Водиця" отруїлися діти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку "Пуща-Водиця" у Києві отруїлися троє дітей та двоє дорослих. Станом на зараз усі вони виписані з медичних закладів, або відмовилися від госпіталізації відразу. Про це повідомили УНН у Держслужбі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
"У дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Пуща-Водиця" (м. Київ) зареєстровано 5 випадків (двоє дорослих та троє дітей) захворювання на гостру кишкову інфекцію. Діти, що захворіли проживали в оздоровчому таборі в одній кімнаті", - зазначили у Держпродспоживслужбі.
Двох дітей було доставлено "швидкою" до Київської міської дитячої клінічної лікарні №1, оглянуто лікарем, бактеріологічно обстежено та за вимогою батьків виписано в той же день. Третю дитину, після огляду лікарями, батьки забрали додому для продовження лікування. Дорослі також відмовилися від госпіталізації.
У відомстві заявили, що під час обстеження оздоровчого закладу виявлено порушення вимог діяльності закладу щодо безпечності харчових продуктів та вимог санітарного законодавства щодо працівників та відвідувачів закладу.
Отруєння сталося 15 серпня.
Нагадаємо, у Києві масово потруїлися шаурмою. На 7 серпня кількість хворих сягнула 92 людей, із них 12 дітей.
Отруєння дітей у таборі "Орлятко" у Донецькій області сталося 16 липня. Після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.
В оздоровчому таборі "Славутич", що знаходиться в Київські області, отруїлося 12 дітей, 1 дитина в комі.