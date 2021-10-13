У Києві шукають вибухівку в "Укрексімбанку"

Цитата

“Сьогодні близько 15-ої години до поліції Києва на спецлінію 102 надійшла інформація про замінування банку на вулиці Антоновича. На адресу негайно виїхали наряди поліції, співробітники вибухотехнічної служби та представники інших профільних служб і відомств”, — йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що на даний час на місці події працюють правоохоронці.

“Отримані відомості належним чином зареєстровані у Голосіївському управлінні поліції. Після перевірки інформації події буде надана правова кваліфікація”, — зазначається в повідомленні.

Додамо, що на вказаній вулиці знаходиться Укрексімбанк.

Додамо

Нещодавно “Укрексімбанк”, а точніше його керівник опинився в епіцентрі скандалу через напад на журналістів під час інтерв’ю.

Нагадаємо

Нещодавно у Києві невідомі надіслали повідомленні про “замінування” будівлі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Було евакуйовано до 400 осіб.



Нагадаємо, Верховна Рада України на початку березня поточного року посилила покарання для так званих “псевдомінерів”.