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В Киеве ищут взрывчатку в "Укрэксимбанке"

В Киеве ищут взрывчатку в "Укрэксимбанке"

Киев  •  УНН

 • 15334 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Полицейские Киева проверяют информацию о заминировании банковского учреждения в Голосеевском районе. Как стало известно УНН, речь идет о "Укрэксимбанке".

Цитата

"Сегодня около 15.00 в полицию Киева по спецлинии 102 поступила информация о заминировании банка на улице Антоновича. В адрес немедленно выехали наряды полиции, сотрудники взрывотехнической службы и представители других профильных служб и ведомств", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в настоящее время на месте происшествия работают правоохранители.

"Полученные сведения должным образом зарегистрированы в Голосеевском управлении полиции. После проверки информации событию будет дана правовая квалификация", - отмечается в сообщении.

Добавим, что на указанной улице находится Укрэксимбанк.

Добавим

Недавно "Укрэксимбанк", а точнее его руководитель оказался в эпицентре скандала из-за нападения на журналистов во время интервью.

Напомним

Недавно в Киеве неизвестные прислали сообщении о "заминировании" здания Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Были эвакуированы до 400 человек.

Напомним, Верховная Рада Украины в начале марта текущего года ужесточила наказание для так называемых "псевдоминеров".

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