У Києві "замінували" університет Драгоманова. Евакуйовано до 400 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Києві невідомі надіслали повідомленні про “замінування” будівлі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Було евакуйовано до 400 осіб. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Києва.
Цитата:
“Було повідомлення (про замінування університету Драгоманова — ред.)... Була евакуація до 400 чоловік”, — сказали в поліції.
Як зазначили у поліції, наразі на місці виклику працюють відповідні профільні служби.
Доповнення
Верховна Рада України на початку березня поточного року посилила покарання для так званих “псевдомінерів”.
Довідково
За даними з відкритих джерел, у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова навчається 36 тисяч студентів.