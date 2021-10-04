В Киеве "заминировали" университет Драгоманова. Эвакуированы до 400 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Киеве неизвестные прислали сообщение о "заминировании" здания Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Были эвакуированы до 400 человек. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Киева.
Цитата:
"Было сообщение (о заминировании университета Драгоманова - ред.)... Была эвакуация до 400 человек", - сказали в полиции.
Как отметили в полиции, в настоящее время на месте вызова работают соответствующие профильные службы.
Дополнение
Верховная Рада Украины в начале марта текущего года ужесточила наказание для так называемых "псевдоминеров".
Справка
По данным из открытых источников, в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова учится 36 тысяч студентов.