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У Києві штрафуватимуть роботодавців за порушення карантину в офісах

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Києві в рамках посилення карантинних норм штрафуватимуть роботодавців за недотримання протиепідемічних правил у закритих приміщеннях, де працюють люди. Про це в ефірі телеканалу “Україна 24” заявив начальник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні основне завдання — зменшити мобільність населення, не допустити в організованих колективах скупчення перебування в закритих приміщеннях. Тому що ми сьогодні фіксуємо щодня антирекорд захворюваності, смертності серед людей саме в організованих колективах, які уникають протиепідемічних заходів у закритих приміщеннях”, — пояснив він.

За словами Рубана, влада Києва вестиме жорсткий моніторинг організованих колективів у закритих приміщеннях.

“Будуть уже наполягати із застосуванням відповідних нормативних актів щодо обмеження роботи деяких організованих колективів. Тому що ми на минулому тижні моніторили організовані колективи. На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, в приміщеннях не дотримуються дистанції, режиму носіння масок. Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців мінімум на 34 тисячі гривень. Що стосується невиконання протиепідемічних заходів — будемо направляти правоохоронні органи для вжиття негайних заходів”, — додав він.

Контекст

Київ запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Школи і дитсадочки закриють, громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.

Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому внесений Президентом Володимиром Зеленським законопроект № 5300 про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

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