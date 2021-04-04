В Киеве будут штрафовать работодателей за нарушение карантина в офисах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Киеве в рамках усиления карантинных норм будут штрафовать работодателей за несоблюдение противоэпидемических правил в закрытых помещениях, где работают люди. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил начальник главного управления Держпродспоживслужбы в Киеве Олег Рубан, передает УНН.
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“Сегодня основная задача — уменьшить мобильность населения, не допустить в организованных коллективах скопления пребывания в закрытых помещениях. Потому что мы сегодня фиксируем ежедневно антирекорд заболеваемости, смертности среди людей именно в организованных коллективах, которые избегают противоэпидемических мероприятий в закрытых помещениях”, — пояснил он.
По словам Рубана, власти Киева будут вести более жесткий мониторинг организованных коллективов в закрытых помещениях.
“Будут уже настаивать с применением соответствующих нормативных актов по ограничению работы некоторых организованных коллективов. Потому что мы на прошлой неделе мониторили организованные коллективы. К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режима ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тыс. гривен. В случае неисполнения противоэпидемических мероприятий — будем направлять правоохранительные органы для принятия неотложных мер”, — добавил он.
Контекст
Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля. Школы и детсады закроют, общественный транспорт, в том числе метро будет работать по спецпропуска.
Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом внесенный Президентом Владимиром Зеленским законопроект № 5300 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.